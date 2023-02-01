رسميا.. اتهام ”أليك بالدوين” بالقتل غير العمد في قضية تصوير فيلم Rust

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 11:23 صباحاً - وجه الاتهام رسميا إلى الممثل أليك بالدوين بالقتل غير العمد في قضية فيلم Rust، ومسئوليته المباشرة عن وفاة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز لإهماله التعامل مع السلاح الناري.

ويواجه أليك بالدوين ومسؤول الأسلحة هانا جوتيريز تهمتين بلقتل غير العمد، وفق ما أعلنه المدعي العام ماري كارمالك لتويس من قبل.

وبصفته مسئولا وممثلا، كان يجب على أليك بالدوين أن يتحقق من السلاح، الذي كان يتعامل معه، وفق قاعدة السلامة أولا، وأهمل الخضوع للتدريب المطلوب على الأسلحة النارية قبل بدء التصوير.

وجاء في البيان الرسمي، أن ما حدث انحراف طائش في المعايير والممارسات والبروتوكولات المعروفة في إطلاق النار غير الرسمي، وأن أليك بالدوين تصرف بتجاهل متعمد، لسلامة الآخرين وعرضهم للخطر.في الوقت نفسه لن يتم القبض على المتهمين.

وعاد الممثل أليك بالدوين لاستكمال تصوير فيلم Rust الذي توقف منذ الحادث المأساوي التي وقع في نيو ميكسيكو منذ أكثر من عام وذلك بعد أيام قليلة من توجيه اتهامات بالقتل غير العمد لزميلته المصورة.

أليك بالدوين واحد من 3 أفراد بطاقم عمل Rust وجهت لهم أصابع الاتهام، في قضية إطلاق النار على المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، ومن المقرر أن يحاكم في قضية جنائية.