اتفرج- انت الان تتابع خبر بالتفاصيل .. تامر عاشور و راغب علامة في الأردن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المفروض أن يُحيي الفنان راغب علامة حفلاً جديد بالتزامن مع عيد الحب في فندق كمبنسكي في العاصمة عمّان بتاريخ 17 شباط ، وأعلن عن ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.



اما بالنسبة لآخر أعمال راغب الغنائية هي أغنية إستمارة 6، وهي من كلمات نادر عبد الله، ألحان محمود الخيامى، وتوزيع توما.



و يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي في الأردن يوم الخميس الموافق 16 فبراير المقبل، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.



ونشر «عاشور» البوستر الرسمي للحفل الذي من المقرر أن يحيه عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» وعلق قائلًا: «جمهوري الحبيب فيإ الأردن.. مستنيكم حفل عيد الحب الخميس 16 فبراير».



ووضعت الشركة المنظمة للحفل أسعار تذاكر الحفل، حيث انقسمت إلى فئتين الأولى: بقيمة 50 دينار أردني أي بما يعادل 2085 جنيه مصري، والثانية 120 دينار أردني أي 5000 جنيه مصري.



كما وضعت الشركة المنظمة للحفل شروط لحضور الحفل، حيث جاءت كالتالي:



- أن يكون الحاضرين لهم شهادة تطعيم كورونا جرعة أولى أو جرعة ثانية أو فحص كورونا حديث لمدة 72 ساعة.



- العمر المسموح به لحضور هذه الفعالية 18 عام .



-التذاكر غير قابلة للإلغاء الإسترجاع أو التبديل.



-في حال تم إلغاء أو تأجيل أو تغيير تاريخ موعد الفعالية، سيتم إرجاع قيمة التذكرة.



-لا تتحمل الجهة المنظمة مسئولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر.



- لا تتحمل الجهة المنظمة فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.



-يحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين.



- يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية.



-منع دخول كاميرات التصوير.