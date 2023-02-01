اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج فضيحة نادين نجيم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت الممثلة نادين نسيب نجيم لإنتقادات حادةن وموجة من التعليقات الساخرة بعد نشرها لمجموعة من الصور عبر حسابها في انستغرام، للترويج لمستحضرات تجميل تحمل اسمها، سيتم اصدارها قريبا.

وظهرت نادين بالصور بشكل طبيعي، من دون ماكياج، وعلقت قائلة: "مكياج ودون مكياج هما سري اليومي، استخدم منتجي الخاص للمسة ناعمة من المعان، من الشفاه حتى الخدود"، وحمّست المتابعين لتجربة المنتجات وكتبت: "قريبا"

ورغم التعليقات التي أشادت بجمال النجمة اللبنانية، وظهورها اللافت بدون مكياج، الا ان البعض سخر من عمليات التجميل التي خضعت لها نادين خلال السنوات الأخيرة، فعلقت احدى المتابعات: "فيلر وبوتوكس ورموش وتكساس.. لشو الميك أب اذا في كل هدول "، وعلق آخر: "التجميل مو مخليكي تحتاجي مكياج"، وغيرها من التعليقات.

وعلى صعيد آخر، قام الصحافي ربيع فرّان بتقديم شكوى قضائية ضد نادين نجيم، بتهمة القدح والذم بعد ان وصفته "بالجلجوء"، ودعت ان يخلصهم الله من امثاله، وذلك في ردّها على منشوره على فيسبوك والذي انتقد فيه مسلسل صالون زهرة، ما استفز كلامها مجموعة من الصحافيين الذين أعلنوا عن تضامنهم مع زميلهم.

يذكر أن نجيم فازت مؤخرا بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان صناع الترفيه "Joy Awards" في الرياض، عن دورها في مسلسل صالون زهرة، كما حصد العمل على جائزة أفضل مسلسل، ولقيت هذه الجائزة انتقادات عدة من بعض الصحافيين والممثلين كالفنان عدنان أبو الشامات الذي وصف هذا الفوز بـ "احتضار الفن".