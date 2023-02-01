هاني رمزي: بصراحة أنا بحقد على عمرو دياب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 09:29 صباحاً - كشف الفنان هاني رمزي عن رد فعله على طرح أغنية "سينجل" للنجم الكبير عمرو دياب، وقال خلال استضافته في برنامج "حبر سري"، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس: "تيجي إزاي عمرو دياب يكون سينجل، بيضحك علينا؟ وجبتله صوره كلها ستات، وبصراحة أنا بحقد عليه".

وأضاف: "كمية الستات حواليه محصلتش، ومستحيل عمرو دياب يكون سينجل، لو بقى سينجل مش هيعرف يغني".

وكان هاني رمزي نشر صورة لعمرو دياب عبر حسابه في موقع تويتر مطلع الشهر الجاري، وحوله مجموعة من الفتيات، وتحتها صورته مصحوبة بتعليق "قال سينجل قال".

واستكمل هاني حديثه: أنجح حد في جيلي كريم عبد العزيز، ونفسي أجرب قصر محمد هنيدي، ولقب نمبر وان ده نسبي.

وعن أكثر أعماله التي لا يحبها ولم يشاهدها حتى الآن، قال هاني رمزي: مش بحب مسلسل حكيم روحاني، لأن كواليسه مكنتش عجباني وكنت لسه في بداياتي، وحتى هذه اللحظة متفرجتش على المسلسل.