أنغام تحيي حفلًا غنائيًا في ”ليلة صوت الأرض” بالرياض

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 09:29 صباحاً - تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي جديد لها في المملكة العربية السعودية وتحديدًا بالرياض، ضمن سلسلة حفلات تحت عنوان "ليلة صوت الأرض"، اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر فبراير المقبل.

ليلة صوت الأرض ستقوم على وصلتين غنائيتين منفصلتين، ما بين ديو ثنائي أو تريو يجمع ثلاث من النجوم المشاركين في الحفل.

أما الفقرة الثانية فهي مخصصة لأعمال الراحل طلال مداح، التي ستقدم للحضور والمشاهدين باقة من أجمل أعماله الخالدة خلال مسيرته الطويلة والتي امتدت نحو 50 عامًا من العطاء والإبداع الفني.

ومن النجوم المشاركين في حفل صوت الأرض،، عبدالله الرويشد، وليد توفيق، أحلام، نوال الكويتية، أصالة، بلقيس، أنغام، ونجوى كرم، هاني شاكر، راشد الماجد، عبدالمجيد عبدالله، محمد عبده، ماجد المهندس، نبيل شعيل، صابر الرباعي.