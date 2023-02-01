إيمي سمير غانم تتذكر والدتها بصورة من كواليس ”الكبير” مع حفيدتها كايلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 09:29 صباحاً - ما زالت الفنانة إيمي سمير غانم متعلقة بحالة الحزن التي انتابتها فور رحيل والدها الفنان سمير غانم، ولحقته والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، خلال أيام قليلة.

وتحرص إيمي سمير غانم على نشر صور وفيديوهات لوالديها بصفة مستمرة على حسابها بتطبيق انستجرام، ورغم استقبلها طفلها الأول فادي منذ أيام، إلا أن عادتها لم تنقطع.

حيث نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، منذ قليل صورة لوالدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز مع كايلا ابنة شقيقها، دنيا سمير غانم، في كواليس تصوير مسلسل الكبير، حينما كانت طفلة رضيعة.

وعلقت إيمي سمير غانم على الصورة عبر انستجرام قائلة:" مامي حبيبي كانت بتقعد بكايلا في تصوير الكبير اوي لما دنيا كانت بتصور، و كان دايما ناموس كتير ربنا يرحمها يارب و يغفر لها. بحبك".

وجدير بالذكر انه ظهرت إيمي سمير غانم في مناسبات عديدة قبل الولادة، منها حضور العروض الخاصة لفيلم زوجها الفنان حسن الرداد، “تحت تهديد السلاح” في مصر وخارجها.

وأثناء حضورها العرض الخاص في السعودية، ظهر هاتفها للكاميرات، وكانت والدتها دلال عبد العزيز هي صاحبة الاختيار في وضع صورتها خلفية لهاتفها لتكون دائما أمام عينيها.