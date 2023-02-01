أول تعليق من محامي عمرو أديب بعد تغريم محمد رمضان 300 ألف...



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 12:29 صباحاً - أعرب المحامي طارق جميل سعيد، عن سعادته بعدما قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف موكله الإعلامي عمرو أديب.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إن المحكمة قضت بإلزام «رمضان» بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا للإعلامي، بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل، واستخدام صوت «أديب» بدون إذن منه، والحط من قدره والتشهير به.

ولفت إلى أن المحكمة الاقتصادية، قضت اليوم، ببراءته من تهمة سب وقذف المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك.

وفي سياق آخر، شدد المحامي على أهمية تقدم الأشخاص الحاصلين على أحكام بالبراءة، بصورة الحكم وطلب إلى إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لمديرية الأمن، من أجل إزالة تسجيلهم على صحيفة الحالة الجنائية بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بوزارة الداخلية.

وأكد أن إجراءات العملية سهلة، في إطار التطور الذي تشهده وزارتي الداخلية والعدل والميكنة، منوهًا أن «الشعب المصري لديه نوع من الإهمال وعدم استكمال الإجراءات بعد الحصول على البراءة».