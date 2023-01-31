اتفرج- انت الان تتابع خبر مخضوضة ليه يا فنانة.. هاجر أحمد تثير حيرة متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة هاجر أحمد، على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت “هاجر” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة من داخل سيارتها، ظهرت فيها مرتدية كارديجان أبيض في أسود، واعتمدت مكياج ناعم ورقيق، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (مخضوضه ليه يا فنانه)، (عنيكي فيها خضه)، (انتي قمر بصراحة)، (يعم اي القمر ده)، (بتعيطي ولا ايه)، (صباح الجمال يا قمر).

فيلم هاجر أحمد

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة هاجر أحمد كان فيلم “عمهم” والذي تم طرحه في دور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى.

شارك في بطولة الفيلم كلًا من محمد إمام، سيد رجب، أيتن عامر، محمد لطفي، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.