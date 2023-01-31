اتفرج- انت الان تتابع خبر مولعة نار.. اعرف أسعار تذاكر حفل مايا دياب في دبي والان مع التفاصيل

أغنية مايا دياب

رياض - احمد صلاح - تستعد الفنانة اللبنانية مايا دياب لإحياء حفلها الغنائي المُقبل بمناسبة عيد الحب، يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير، في مدينة دبي.وقد قسمت الشركة المنظمة للحفل التذاكر إلى عدة فئات، الفئة الأولى silver ويبلغ سعر التذكرة بها 364.85 دولار أي ما يعادل 10،975 جنيه، الفئة الثانية Gold ويبلغ سعر التذكرة بها 505.18 دولار أي ما يعادل 15،199 جنيه، الفئة الثالثة Platinum ويبلغ سعر التذكرة بها دولار أي ما يعادل 42،220 جنيه ألف، شاملة الوجبة والمقبلات الساخنة والباردة.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية مايا دياب، تجهز في الفترة الحالية أحدث أغانيها، والتي تنوي طرحها يوم عيد الحب الموافق 14 فبراير المقبل.

وتُعد أغنية “ديالي” هي أحدث أغنية طرحتها الفنانة مايا دياب على قناتها الرسمية بمنصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب”، وهي من كلمات وألحان نسيم، وتوزيع هادي شرارة وصوفيان بوامرا.