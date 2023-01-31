اتفرج- انت الان تتابع خبر ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تختفي فجأة لهذا السبب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت سيدة الأعمال ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اختفائها لفترة من الوقت.حيث نشرت “ندى” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قصة جديدة كتبت فيها: “أصدقائى.. أنا أمر بحالة صحية صعبة حاليا ولا أستطيع أن أتواصل مع أى شخص فى الوقت الحالى اعذرونى.. أنا أتعافى حاليا وسوف أحصل على إجازة بسبب إرهاقى الشديد.. أعود قريبا وأتمنى للجميع صحة جيدة”.

ارتباط ندى الكامل وعمر كمال

يُذكر أن الفترة الماضية، شهدت انطلاق عدة شائعات تفيد بارتباط سيدة الأعمال ندى الكامل، ومؤدي المهرجانات عمر كمال، خاصة بعد تكرار ظهورهما سويًا، وقيام الأخير بمغازلة الأولى في مقطع فيديو حذفه سريعًا.

إلا أن ندى الكامل نفت ارتباطها بعمر كمال على طريقتها الخاصة، إذ أجابت على سؤال تلقته على خاصية ask، حول حقيقة ارتباطها، لتؤكد أنها ليست مرتبطة في الوقت الحالي.