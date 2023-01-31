خست وإحلوت.. يسرا اللوزي تخطف قلوب متابعيها على إنستجرام

اتفرج- انت الان تتابع خبرخست وإحلوت.. يسرا اللوزي تخطف قلوب متابعيها على إنستجرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجحت الفنانة يسرا اللوزي، في لفت أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، في أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة.

حيث نشرت “يسرا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية مرتدية بدلة زرقاء في أسود، وربطت شعرها إلى الخلف، واعتمدت مكياج ناعم وهادئ.

وقد نالت تلك الإطلالة إعجاب الكثير من المتابعين، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (خسانه ياقمر بس بكل حالاتك مزة)، (جميلة ماشاء الله)، (جميله الشكل والقلب والروح)، (طول عمرك عسل)، (قمر ماشاء الله ربنا يحفظك ويبارك فيكي)، (شو حلوة ومهضومة).

مسلسل يسرا اللوزي

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة يسرا اللوزي كان فيلم “جروب الماميز”، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 1 فبراير المقبل.

فيلم “جروب الماميز” بطولة روبي، يسرا اللوزي، ليلى عز العرب، محمد ثروت، محمود حافظ، وهو من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.