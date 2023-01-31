اتفرج- انت الان تتابع خبر علم عليه وغرمه 300 ألف جنيه.. عمرو أديب يربح قضية السب والقذف ضد محمد رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم الثلاثاء حكمها في دعوى السب والقذف المُقامة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان، بتغريم الأخير 300 ألف جنيه، مع إلزامه بسداد تعويض مدني وقدره 10 آلاف جنيه.كما رفضت المحكمة نفس الدعوى التي أقامها محمد رمضان ضد عمرو أديب، وذلك بعد إحالة العرائض التي قدمها الإعلامي الشهير ضد محمد رمضان.

يُذكر أن الإعلامي عمرو أديب، كان قد تقدم بأربعة بلاغات إلى النائب العام ضد الفنان محمد رمضان، اتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

أزمة محمد رمضان وعمرو أديب

وكانت بداية أزمة الفنان محمد رمضان مع الإعلامي عمرو أديب، منذ أن نشر الأول فيديو ترويجي لأغنية له، ظهر فيه وهو يلقي بالأموال في حمام السباحة، وهو ما جعل عمرو أديب ينتقده، ويصف تصرفاته بالاستفزازية والمثيرة لغضب الشعب المصري.

ورد محمد رمضان على تصريحات عمرو أديب بنشر فيديو من مسلسله “الأسطورة”، وعليه صوت عمرو أديب وهو يقول: “يا محمد احنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون”، ليرد “رمضان” قائلًا: “بس يا بابا”.