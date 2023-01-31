اتفرج- انت الان تتابع خبر سبب إلغاء حفل شيرين في لبنان.. التفاصيل كاملة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاجئ جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، بخبر إلغاء حفلها الغنائي الذي كان من المقرر إقامته بمناسبة عيد الحب، يوم 10 فبراير القادم في بيروت.

سبب إلغاء حفل شيرين في عيد الحب

انتشرت شائعات حول وقوع خلاقات بين شيرين عبد الوهاب و منظمي الحفل، وذلك بسبب تسرعهم في إعلان موعد الحدث قبل الاتفاق على التفاصيل النهائية معها.

صرحت الصحفية هنادي عيسى، أن الاتفاق على أقامه الحفل لم يتم بسبب الخلاف حول قيمة أجر شيرين عبد الوهاب، رغم قيام النجوم بخفض أجورهم بسبب الوضع الاقتصادي في لبنان.

انتقال شيرين للإقامة في لبنان

في الفترة الماضية ازدادت الأقاويل حول انتقال الفنانة شيرين للإقامة في لبنان، وشرائها منزل خاص بها برفقة زوجها حسام حبيب وابنتيها، لكن نفت الإعلامية نضال الأحمدي هذه الأنباء، مؤكدة أنها ستعود إلى مصر قريباً.

انتشار خبر إحياء شيرين حفل عيد الحب في لبنان أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب غيابها عن مصر منذ حوالي شهر ونصف، وقيامها بالعودة إلى لبنان عقب إحياء حفلها الأول في 2023 بالكويت.

شيرين تقدم واجب العزاء لجورج وسوف

أشارت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى، أن الفنانة شيرين جاءت وقدمت العزاء للمطرب الكبير جورج وسوف بعد وفاة نجله، مضيفة أن جورج وسوف يتلقى حتي اليوم وفود من جميع الدول، لتقديم العزاء لأنه محبوب من ملايين المواطنين بالعالم و هو متأثر و علينا الوقوف بجانبه.

وعلقت هنادي عيسى على ما يثار بشأن اعتزال جورج وسوف عقب وفاة نجله، أن الفنان مستمر في تلقي العزاء بمنزله حتي اليوم، لافته أنه متأثر بوفاة نجلة، ولكن الشائعات كثيرة تلاحق جورج وسوف، من أول يوم من وفاة نجله.

الجمهور يحرج شيرين في حفلها بالكويت

قام الجمهور الكويتي بإحراج الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها، حيث قامت بسؤالهم عن زوجها حسام حبيب قائلة ” بتحبوا حسام حبيب ولا أيه؟” ليفاجئها الجمهور جميعاً بالنفي ” لا مبنحبوش”، مما تسبب في حرج لها.