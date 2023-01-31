اتفرج- انت الان تتابع خبر زنا محارم في مسلسل مصري .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حقق المسلسل المصري ازمة منتصف العمر، مشاهدات عالية جدًا، وتصدر محركات البحث ومواقع التواصل، منذ بدء عرض حلقاته الأولى، على منصة شاهد، لما تحمله القصة من تفاصيل جريئة، لم يسبق معالجتها في الدراما المصرية.

ويسلط العمل الضوء على علاقات حب مرفوضة في المجتمع الشرقي، وتدور أحداثه حول علاقة محرمة بين فيروز التي تجسدها الفنانة ريهام عبد الغفور، ووزوج ابنتها عمر الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمي، حتى يقرر الانفصال عن زوجته التي تجسد دورها الفنانة رنا رئيس بسبب مشاعره نحو والدتها.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تعرض على منصة شاهد من الخميس إلى السبت، ويترقب الجمهور متابعة الأحداث في الـ 11 حلقة المتبقية من المسلسل، بعد ان تم عرض 4 حلقات منه.

وبعد الجدل الذي أثاره العمل، خرج مؤلف مسلسل أزمة منتصف العمر، أيمن سليم في بيان صحفي، أكد فيه انه كان يعرف الضجة الذي سترافق المسلسل، بسبب قصتهالتي لم يتم تداولها مسبقا في الدراما العربية.

ولكن الجمهور اكد ان هذه القصة طرحت سابقا في الدراما السورية من خلال ثلاثية "حب محرم" ضمن احدث مسلسل"صرخة روح"، والذي تناول حينها قصة حب تجمع بين سوزان نجم الدين، وزوج ابنتها ميلاد يوسف.