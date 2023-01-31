اتفرج- انت الان تتابع خبر سعد الصغير يفضح زوجته في السرير وتفاصيل أخرى تقشعر الأبدان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الراقصة شمس طليقة الفنان سعد الصغير، خلال تصريحات صحافية، تفاصيل صادمة حول المعاملة السيئة ووسائل التعذيب التي تعرضت لها على يده.

وأشارت شمس انه ضربها وسحلها حتى تجهض جنينها في شهرها السابع من الحمل، رغم انه كان يريد ان تنجب منه ثم غير رأيه فجأة، وتحدث للأطباء حتى تجهض، الا ان الطبيب قال أن الجنين عمره 7 شهور، ولا ينفع اجراء العملية، لكنه أجراها وأجهضها تحت الضغط والاجبار من زوجها.

وحدثت بينهما الكثير من الخلافات بعد اكتشاف شمس استمرار علاقة سعد الصغير بزوجته الأولى وعدم انفصالهما، وذات يوم صوّرها دون ملابس أثناء نومها ليعاقبها.

ومنذ فترة قصيرة، ذهب الصغير الى البلد الذي تعيش فيه شمس، وكان يريد ان ترافقه إلى السفارة حتى يعود اليها مجددا، وقال لها: طهعمل فيكي اللي أنا عايزه".

وتابعت شمس قولها، إن سعد اختطفها هي وصديقتها ووزج صديقتها، اللذين كانت تقيم لديهما في الإسكندرية بمساعدة بعض البلطجية، واعتدى عليها بالضرب، وقال لها الكثير من الالفاظ البذيئة وأهانها، وأنزلها من السيارة على الطريق الصحراوي، وبقي يضربها بالحذاء حتى صار جسدها بأكمله ينزف الدماء.

وأكدت الراقصة أن الصغير أجبرها على التوقيع على إيصالات أمانة وعقد زواج، سنة 2011، كما أجبرها على امضاء عقد جواز وأوراق ادعى فيها انه لم يلمسها.