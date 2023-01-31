اتفرج- انت الان تتابع خبر هجوم على الفنانة اللبنانية كارول سماحة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية محمد عبد الله، تفاصيل حصول الفنانة كارول سماحة على عضوية النقابة، خاصة أنها لبنانية الجنسية في الأساس.



وقال عبد الله، خلال بيان صحفي، إن هناك شرطا أساسيا في الحصول على عضوية نقابة المهن الموسيقية، أهمها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وكارول سماحة لبنانية الجنسية، واكتسبت الجنسية المصرية من زواجها بمواطن مصري الجنسية وهو الدكتور وليد مصطفى.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيية، أن في هذه الحالة يسمح القانون المصري بمنج الجنسية المصرية للزوجة بعد الزواج من مصري، وبناءً عليه اكتسبت المطربة كارول سماحة الجنسية المصرية، وأصدرت بطاقة رقم قومي مصرية.



وأشار إلى أن في هذه الحالة يحق للمطربة كارول سماحة الحصول على العضوية العاملة باعتبارها حاملةً للجنسية المصرية، وذلك وفقًا للمادة رقم 6 بقانون اتحاد النقابات الفنية الثلاثة، الذي ينص على شروط العضوية العاملة.



ردت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، على الهجوم والانتقاد الذي تعرضت له عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد حصولها على كارنيه نقابة المهن الموسيقية المصرية لتصبح عضوا بها.



وقالت كارول، ببرنامج "الحكاية": "كنت في زيارة للنقيب مصطفى كامل، وكان المفروض أكون متثبتة في النقابة من سنة فاتت، كوني صرت مواطنة مصرية من 4 سنين بالظبط".



وتابعت: "أنا متجوزة وليد مصطفى، ومن الطبيعي بعد حياتي الطويلة وبقي عندي جذور بمصر، إني أنتمي للنقابة، وأخدت الكارنيه وكنت سعيدة جدا بهذه الخطوة، وخدت كارنيه النقابة امبارح، وأتشرف بانتسابي لنقابة مصرية".



وأَضافت: "ناس كتير متفاجئين من الموضوع، لأنهم ميعرفوش إني معايا جنسية مصرية، ولكن الموضوع في خلط وسوء تفاهم بين الناس وإزاي لبنانية وتاخد كارنيه نقابة مصرية".



وأنهت حديثها: "أنا أصبح عندي جذور قوية تجمعني بهذه البلد، ومصر وشها خير عليا، ويكفي إني بنيت عيلة حلوة مع رجل مصري، والروابط التي تجمعني بمصر صارت أبعد من كونها شغل".