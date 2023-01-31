الجمهور غاضب .. عبير صبري بملابس النوم وبوضعيات مثيرة الجمهور غاضب .. عبير صبري بملابس النوم وبوضعيات مثيرة

اتفرج- انت الان تتابع خبر الجمهور غاضب .. عبير صبري بملابس النوم وبوضعيات مثيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المصرية عبير صبري مجموعة صور عبر حسابها في انستغرام، ظهرت فيها وهي تجلس في شرفة منزلها وتتناول وجبة الفطور، وهي ترتدي البيجاما، وترفع قدميها على الطاولة، مسدلة شعرها الكيرلي على ظهرها، وعلّقت على الصورة بالقول: "فطار مع النيل".

تعرضت عبير صبري للإنتقادات والهجوم من قبل المتابعين، بسبب ظهورها الذي اعتبروه غير لائق بملابس النوم، كما انتقدوا وضع قدميها إلى جانب الطعام على الطاولة، ومن بين التعليقات، كتب أحد المتابعين: "ما تحطّي رجلك فى الأكل أحسن"، وكتب آخر: "في حاجة اسمها آداب الطعام"، وكتب متابعة: "البيجاما للنوم مش للتصوير أمام الملايين".

ومن ناحية اخر، دافع البعض عن الممثلة المصرية، واعتبروا ان صورتها عفوية وجميلة، وفيها ترويج للسياحة في مصر.

وعلى صعيد الفن، تشارك عبير صبري في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "جميلة"، إلى جانب الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، يسرا اللوزي، ياسر على ماهر، رحاب حسين، وغيرهم.

ويتناول العمل مجموعة من القضايا الاجتماعية والصراعات التي نشهدها من حولنا، ويوجه رسالة هادفة الى المشاهدين من خلال معالجة هذه الصراعات.