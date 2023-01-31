اتفرج- انت الان تتابع خبر أصدقاء جورج الراسي يستذكرونه في يوم ميلاده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إنتشر في الساعات القليلة الماضية فيديو يظهر عدد من اصدقاء الفنان الراحل جورج الراسي خلال احتفالهم معه بعيد ميلاده الاخير، قبل اشهر قليلة من رحيله، حيث طغت على المكان اجواء الفرح والسعادة وضحكة جورج التي لم تكن تفارق وجهه في كل الاوقات.



وقد صودف يوم 29 كانون الثاني الحالي، ذكرى ميلاد الفنان الراحل، حيث استذكره أصدقاءه بنشر مقطع فيديو عبروا من خلاله عن حبهم وشوقهم الكبير له، وعن حزنهم الشديد لفقدانه من هذه الدنيا.

وكان الفنان جورج الراسي قد توفي في الأراضي السورية بعدما إصطدمت سيارته بحاجز مروري عندما كان عائدا من حفل أقامه في سوريا .