اتفرج- انت الان تتابع خبر هكذا ردت كارول سماحة على منتقديها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ردت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على الانتقادات التي وجهت لها بسبب حصولها على عضوية نقابة المهن الموسيقية المصرية، مع العلم انها لبنانية.



كارول قالت خلال حديث ضمن برنامج "الحكاية" مع الاعلامي عمرو أديب : "كنت في زيارة للنقيب مصطفى كامل، وكان المفروض أكون متثبتة في النقابة من سنة فاتت، كوني صرت مواطنة مصرية من 4 سنين بالظبط".



وتابعت: "أنا متجوزة وليد مصطفى، ومن الطبيعي بعد حياتي الطويلة وبقي عندي جذور بمصر، إني أنتمي للنقابة، وأخدت الكارنيه وكنت سعيدة جدا بهذه الخطوة، وخدت كارنيه النقابة امبارح ، وأتشرف بانتسابي لنقابة مصرية".



واضافت كارول: "ناس كتير متفاجئين من الموضوع، لأنهم ميعرفوش إني معايا جنسية مصرية، ولكن الموضوع في خلط وسوء تفاهم بين الناس وإزاي لبنانية وتاخد كارنيه نقابة مصرية".



وختمت: "أنا أصبح عندي جذور قوية تجمعني بهذه البلد، ومصر وشها خير عليا، ويكفي إني بنيت عيلة حلوة مع رجل مصري، والروابط التي تجمعني بمصر صارت أبعد من كونها شغل".