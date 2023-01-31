طرح الجزء الثاني من فيلم The Batman عام 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 08:25 مساءً - تحدد موعد طرح الجزء الثاني من فيلم The Batman الذي يقوم ببطولته روبرت باتينسون، ومن إنتاج وارنر بروس، وإخراج مات ريفز.

يتم افتتاح فيلم The Batman يوم 3 أكتوبر 2025، ومازالت الحبكة الدرامية الخاصة به طي الكتمان، ولكن يجري إنتاجه حاليا، للانتهاء في الموعد المحدد.

قصة فيلم باتمان الجديد

ظهر روبرت باتينسون في تريلر The Batman لأول مرة بملابس الرجل الوطواط الذي يرعب الجميع، وبدت عليه شراسة وآداء مختلف عن أدواره السابقة.

وشارك في بطولة The Batman إلى جانب روبرت باتينسون كل من زوي كرافيتز في دور كات وومان، وبول دانو، وآندي سيركيس وكولين فاريل وجيفري رايت، ويخرجه مات ريفز.

وتورط باتمان الشاب في العديد من قضايا وحوادث القتل، في أحداث فيلم The Batman، ويقدم بطله روبرت باتيسنون لأول مرة شخصية بطل خارق خلفا لأسماء كبيرة من الفنانين على رأسهم بن أفليك وكريستيان بيل.

واختير روبرت باتينسون بطل سلسلة أفلام توايلايت ليكون خلفا لبن أفليك في تقديم شخصية باتمان الشهيرة، وستدور أحداث الفيلم حول طفولة وشباب شخصية بروس واين.

وحقق فيلم The Batman، إيرادات بلغت 770 مليون دولار في دور العرض العالمية، ويعرض حاليا عبر منصة HBO Max.

أيضا كشفت وارنر بروس، عن موعد طرح فيلم Joker: Folie à Deux، وهو الجزء الثاني من فيلم الجوكر الذي يقوم ببطولته خواكين فينيكس، وليدي جاجا، يوم 4 أكتوبر 2024.