اتفرج- انت الان تتابع خبر خناقات وخلافات.. إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان لهذا السبب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لم يهنأ جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب في لبنان، بخبر إحيائها حفلًا غنائيًا يوم عيد الحب وبالتحديد يوم 10 فبراير المقبل، حتى فوجئوا بخبر إلغاء الحفل.وقالت الكاتبة اللبنانية رولا نصر في تصريحات صحفية، أن سبب إلغاء الحفل هو إعلان منظمه عن موعده دون الرجوع إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، وهو ما أغضبها كثيرًا وأدى إلى اندلاع الخلافات بينهما.

وأكدت رولا نصر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب ستحيي حفلًا غنائيًا في العاصمة اللبنانية بيروت بعد اتفاقها مع منظم الحفل نادر الأتات، ولكن لم يتم تحديد موعده بعد.

حفل شيرين عبد الوهاب

يُذكر أن آخر حفل غنائي أحيته الفنانة شيرين عبد الوهاب، كان في دولة الكويت، وذلك يوم الجمعة الموافق 13 يناير الحالي.

وخلال الحفل، تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لموقف محرج، عندما سألت الحضور “بتحبوا حسام حبيب؟”، ليجيبها الحاضرون “لا ما نحبه”.