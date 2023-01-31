اتفرج- انت الان تتابع خبر هند القحطاني تتعرض لموقف محرج بسبب ما فعتله مع ابنها – اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت المشهورة السعودية هند القحطاني، لهجوم شديد من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا، داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربية، بعد الظهور الأخير لأنبها والذي يرغب في العودة إلي المملكة لرؤية أهله وأصدقائه.ونشر نجل هند القحطاني فيديو جديد خلال الساعات القليلة الماضية قال فيه “في الطريق من لوس أنجلوس لهنا وأنا بفكر، كل ساعتين ونصف أفكر كيف أحسّن حياتي متى أرجع أشوفه”.

وفي هذا السياق علقت مشهورة السعودية أنه يمكنه السفر إلى السعودية وزيارته بعد فترة من الوقت.

وتفاعل الجمهور مع فيديوها نجلها معتبرين أن أنها لم تترك له المجال للعودة إلى السعودية بسبب تصرفاتها وما حصل مع أهلها.

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