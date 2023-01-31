اتفرج- انت الان تتابع خبر مفاجأة| الفنان عماد رشاد يكشف أسرار عن صداقته بفاروق الفيشاوي.. “اتفرج” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت تصريحات المثيرة للجدل التي أدلها بها الفنان عماد رشاد مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» المذاع على قناة «الحياة»، وكشف عن أسرار وكواليس عن صداقته بفاروق الفيشاوي، والتي تصدر من خلالها قائمة الترند في مصر.

كشف الفنان عماد رشاد، لأول مرة عن كواليس وأسرار عن حياته الفنية والشخصية، فضلاً عن علاقته بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي والتي استمرت لما يقرب من 50 سنة حتى وفاته في 2019.

وبكى رشاد، خلال حديثه عن صديقه الفنان فاروق الفيشاوي، وأنه حتى الآن لم يتجاوز ومازال متأثرا وحزينًا على غيابه، وقائلاً: “حياتي تغيرت من بعده، مفيش شيء في حياتي فرق معايا قد رحيل فاروق الفيشاوي، الصداقة بينا وصلت أن كان ليا هدوم في بيته، وهو له هدوم في بيتي حتى الآن، ولو الشهر 30 يوم كنا بنتقابل على الأقل 25 يوم”.

الفنان عماد رشاد يتحدث عن رحيل فاروق الفيشاوي

تحدث الفنان عماد رشاد عن رحيل صديقه فاروق الفيشاوي، وقال إنه كان يشاركه في جميع الأفراح والأحزان، وأن كان ما بينهم صداقة قوية ومتينه على المستوى العائلي والشخصي.

وقال: “عندما تكون جميع ذكرياتك مرتبطة بصديق عندما يرحل هذا الصديق تصبح كمن فقد الذاكرة، وهذا ما حدث لي برحيل فاروق”.

عماد رشاد: الفيشاوي كان ضهري وسندي

وأكد على أن الراحل فاروق الفيشاوي كان بالنسبة له الأنيس والأخ والسند والرفيق، وكان رمز للصديق الحقيقي، مشيرا إلى أن جميع المحيطين بهم كانوا دائما ما يقولوا أنهم لم يروا صداقة قوية مثل صداقة عماد رشاد وفاروق الفيشاوي.

وقال: “لا أستطيع الذهاب إلى نفس الأماكن التي كنا نذهب إليها معا، حياتي الاجتماعية تدمرت من بعده لا أستطيع الاندماج مرة أخرى مع الأصدقاء، ولا أستطيع تخيل أنه غير موجود”.