اتفرج- انت الان تتابع خبر حقيقة اعتناق عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل الإسلام.. أثارت الجدل بارتدائها الحجاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت حالة من الجدل الكبير في الساعات الأخيرة الماضية، حول عارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل، وهذا بعدما ظهرت وهي ترتدي الحجاب في مسجد الشيخ زايد الكبير داخل دبي، وتعد من أبرز الأشياء التي تسببت لها في جدل.

نعومي كامبل بالحجاب

وأطلت نعومي في الصور والفيديوهات الجديدة التي نشرتها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهي ترتدي الحجاب وبالطو تايجر ومعها أطفالها، وحصلت الصور والفيديوهات الخاصة بها على إعجاب محبيها.