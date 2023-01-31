اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده دلعت الشباب بالأسود الملزق من لبنان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في دولة لبنان الشقيقة مرتدية ملابس من اللون البينك الأسود الضيقة وفوقها جاكت فرو من كروهات أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، معلقة : من زيارتي للبنان انبسطت جداً بحبكم.

وعلق الكثير من جمهورها على الفيديو مثل خمس وخميس عيلكي قمر ياست الكل ربنا يحفضك يارب- هو انتى ليه لابسه روب اوضة النوم.