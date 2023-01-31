فيلم توم هانكس ”A Man Called Otto” يتخطى 70 مليون دولار

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 02:25 مساءً - حقق الفيلم الجديد A MAN CALLED OTTO للممثل العالمي توم هانكس، إيرادات وصلت إلى 70 مليونًا و953 ألف دولار بشباك التذاكر العالمي منذ طرحه يوم 30 ديسمبر من العام الماضي بدور العرض الأمريكية، وطرح العمل يوم 13 يناير الجاري بدور العرض حول العالم، وصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و6 دقائق، ومن إنتاج شركة Columbia Pictures.

كما انقسمت إيرادات فيلم A MAN CALLED OTTO بين 46 مليونًًا و 53 ألف دولار بـ4 دور عرض أمريكية، و 24 مليونًا و900 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم، الفيلم الجديد يدور في إطار دراما وكوميديا.

الفيلم الجديد A MAN CALLED OTTO، يعد نسخة جديدة من الفيلم الأصلي المأخوذ عن رواية "A Man Called Ove"للمخرج فريدريك باكمان، ويدور العمل الجديد حول Ove رجل من النوع الذي يشير إلى الأشخاص الذي لا يحبهم كما لو كانوا لصوص تم القبض عليهم خارج نافذة غرفة نومه، لديه مبادئ راسخة، وإجراءات صارمة، ويطلق عليه جيرانه "الجار الأمر من الجحيم".

فيلم A MAN CALLED OTTO من إخراج مارك فورستر، ومن كتابة ديفيد ماجي، فريدريك باكمان، هانيس هولم، ومن بطولة كل من توم هانكس، جون هيجينز، توني بينجهام، ليلي كوزوب، كاميرون بريتون، خوانيتا جينينجز، بيتر لوسون جونز، ماكس بافيل، كايلي هيمان.

وكان قد أظهر النجم العالمي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، كيمياء وإنسجام بينهما عندما حضرا إلى السجادة الحمراء فى حفل توزيع جوائز Governors السنوى الثالث عشر الذى أقيم في فندق Fairmont Century Plaza في لوس أنجلوس، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاء هانكس إلى الأمسية بعد أدائه هذا العام فى فيلم السيرة الذاتية الشهير لـ باز لورمان، ألفيس، حيث لعب دور الكولونيل توم باركر، مدير موسيقى الروك أند رول منذ فترة طويلة.