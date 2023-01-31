ننشر أسعار تذاكر حفل محمد منير في دبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 01:27 مساءً - يحي الفنان الكبير محمد منير، حفلًا غنائيًا ضخمًا داخل ميديا سيتي بدبي يوم 19 من شهر فبراير القادم، حيث تم فتح باب حجز التذاكر، والتى قسمت إلى ثلاثة فئات.

ومن المقرر أن تبدأ سعر التذاكر من 42.10 درهم إمارتي، وهو ما يعادله 345.00 جنيه، أما الفئة الثانية من التذاكر فيبلغ سعرها 70.16 درهم إماراتي اي 574.95 جنيهًا، فيما جاء سعر تذكرة الفئة الثالثة مبلغ 154.36 درهم إمارتي، حيث تعادل 1264.95 جنيهًا.

وأحيا الكينج محمد منير واحدة من أضخم حفلات رأس السنة 2023 وذلك داخل فندق جويل سبورت بالقاهرة الجديدة بحضور الآلاف من محبيه من مختلف الجنسيات العربية.

وبدأ الحفل قويا بكلمة حماسية للإعلامية ريهام سعيد في حب الكينج قائلة: "أسلوبه مختلف وفنه مختلف ومسكته المايك مختلفة.. تعب لحد ما وصل وتربع على عرش الغناء في العالم العربي.. حبيناه ونصبناه بلقب الملك.. هايفضل ملك ولا جه ولا هاييجي زيه.. تاريخ طويل للمصري الأصيل الكينج الملك محمد منير" بعدها اشتعلت هتافات وصيحات الإعجاب وكلمات "الكبير كبير بنحبك يا منير".

وافتتح الكينج محمد منير الحفل بأغنية" ياعروسة النيل" وسط عاصفة من هتافات الإعجاب والترحيب بعدها حرص على توجيه كلمة شكر للقائمين على الحفل وأصدقائه.

وواصل منير الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "هيلا"، "ريشه في هوا"، "شوكولاته"،"يونس"، "علموني" إلى جانب اغنيته الجديدة "للي".. وغيرها ن الاغاني الت اشعلت وصلات الرقص المتتالية على مدى قرابة الساعتين.