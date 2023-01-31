ثقافة شمال سيناء تستعد لحفلات ليالي أضواء العريش خلال إجازة نصف العام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 01:27 مساءً - تتنافس خمس فرق بقصر ثقافة العريش للظهور في أولى حفلات ليالي أضواء العريش؛ التي تقدمها ثقافة شمال سيناء لأهالي مدينة العريش خلال إجازة نصف العام الدراسي.

وتأتي تلك الحفلات الفنية لفرق الفنون الشعبية والتلقائية والاستعراضية أطفال وتحت التأسيس فرقتي الموسيقى العربية وكورال أطفال العريش.

وتضم كل فرقة ما بين ثلاثين إلى الأربعين من شباب أو أطفال مدينة العريش والقرى التابعة لها كما يتضمن برنامج ليالي أضواء العريش معرض كتاب ومعرض فن تشكيلي نتاج الورش الفنية لرواد القصر ومعرض لمنتجات ومشغولات الحرف اليدوية التراثية لسيدات وبنات العريش، بالإضافة للعروض السينمائية لمشروع سينما الشعب.

وخلال تفقد رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي ومدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، مساء اليوم الإثنين 30 يناير، بروفات الفرق الفنية بالقصر برفقتهما الفنانة إيناس سمير مدير القصر ومحمود حنفي مدير الإدارة القانونية، ومحمد حسني أخصائي الأمن بالقصر ويوسف وهدان مدير الخدمات الفنية وزينب السعيد ومنال محمد وصفاء حمدي وأسماء خالد ووليد هيصم ومدربي الفرق الفنية، حيث شهد بروفة مسرح التجارب لشباب العريش.

ومن المعروف أن ثقافة شمال سيناء تشارك بالموسم المسرحي بثلاث مشروعات مسرحية للشباب وكذلك تابع بروفة كورال اطفال العريش وخاصة الطفلة مكة والطفل مصطفى بطلي الفرقة، وكذلك بروفة فرقة الاستعراضية أطفال، ثم حضر الجميع مع جمهور العريش حفل لفرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة العريش وتبع ذلك عرضا سينمائيا في إطار مشروع سينما الشعب؛ ضمن توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة بالاهتمام بنشر الوعي الفني والأدبي واكتشاف وتنمية المواهب في كافة المجالات الثقافية والفنية وخاصة في محافظتي سيناء شمالا وجنوبا؛ وبدعم من الهيىة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.