نستعرض اسعار تذاكر حفل ”مايا دياب” فى عيد الحب بدبى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 11:27 صباحاً - تحيي الفنانة اللبنانية مايا دياب، حفلا يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير، بمناسبة عيد الحب مع الجمهور في إمارة دبي، بالإمارات المتحدة العربية، وكالعادة تطرب "مايا" جمهورها بباقة من أغانيها الحديثة والقديمة.

وتنوعت فئات تذاكر حفل مايا دياب في عيد الحب بين ثلاث فئات، الأولى silver بـ364.85 دولار أي يعادل 10.975 جنيهًا، والفئة الثانية Gold بـ505.18 دولار أي يعادل 15.199 جنيهًا، أما الفئة الثالثة والأخيرة Platinum بـ1.403.27 دولار أي يعادل 42.220 ألف جنيه، وذلك يشمل الطعام والمقبلات الباردة والساخنة.

ويذكر أن آخر أغاني مايا دياب أغنية ديالي والتي طرحتها قبل ثلاثة أشهر عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت حتى الآن ما يزيد عن ستة ملايين مشاهدة، وهي من كلمات وألحان نسيم، وتوزيع هادي شرارة وصوفيان بوامرا، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب.