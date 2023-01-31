اتفرج - انت الان تتابع خبر أمل عرفه تصدم الجمهور بأمنيتها الخاصة بـ2023 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدمت النجمة السورية امل عرفة متابعيها بعدما حلت ضيفة مع الاعلامي اللبناني علي ياسين ضمن برنامج "كتاب الشهرة" بموسمه الثاني الذي يعرض عبر شاشة الجديد اللبنانية .



وكانت أمل قد تحدثت عن مشوراها الفني بكل صدق وشفافية، من الطفولة والذكريات التي تحملها برفقة أصالة نصري وصولاً إلى موضوع سبب طلاقها من الممثل عبد المنعم عمايري "انكسر قلبي" وعلاقتها بابنتيها " سلمى ومريم ".

أمل عرفه صدمت المتابعين عندما أجابت على سؤال المقدم عن أمنيتها بالعام الجديد : " أتمنى أني افوت بعلاقة عاطفية بالسنة الجديدة " .