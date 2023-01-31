عماد رشاد ينهار في البكاء بسبب فاروق الفيشاوي..تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 09:29 صباحاً - انهار الفنان عماد رشاد في البكاء عندما سأله الإعلامي عمرو الليثى عن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وقال عماد رشاد: "فاروق ليه مكان في بيتى وأنا ليّ مكان في بيته لو الشهر 30 يوم يبقى هقابل فاروق 25 يوم".

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة": «فاروق الفيشاوي صداقة عمرها 50 سنة، وهو صديق العمر وجميع ذكرياتي معه، وتألمت بشدة لرحيله ولا اتحمل فراق صديق العمر".

وتابع رشاد: "عندما أشعر بألم أو فرحة أول إنسان أجده بجانبي كان فاروق، هو رمز الصديق الصح، روح واحدة في شخصين، والناس كلها كانت بتقول لم نر قوة صداقة مثلك أنت وفاروق الفيشاوى، وتغيرت حياتي بالفعل بعد فراقه فلم أعد أرغب في الذهاب إلى الأماكن اللى كنا بنتقابل فيها، وكثير من الزملاء مثل الهام شاهين قالت لى خلاص مر 3 سنوات وحاولو يخرجونى لكن انا حياتى اصبحت صعبة بعد رحيل صديق العمر، وشخصيًا أنا عمرى ما روحت عزاء لوحدى ابداَ كان دائما معايا فاروق والعزاء الوحيد الذي ذهبت إليه بدونه كان عزاءه".

وتذكر عماد رشاد بداية صداقته مع فاروق الفيشاوي، قائلًا: "في معهد الفنون المسرحية وقولت وقتها الواد ده جدع، وأنا عندى ملكة اعرف مين هيبقى صاحبى".

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وعلى جانب آخر أشار رشاد إلى أنه شارك مع الفيشاوي في مسرحيات هاملت ومسرحيات كتير.