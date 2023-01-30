اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد أزمة الفيديو المسرب .. أحلام تدافع عن أصالة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كانت مواقع التواصل قد ضجت خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو من كواليس الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب سعودي آيدول، ظهرت فيه عضو لجنة التحكيم، الفنانة اصالة وهي تدخن سيجارة الكترونية، بجانب زملائها، ما عرضها لانتقادات حادة.

وبعد الضجة التي رافقت الفيديو، حرصت الفنانة أحلام، على الدفاع عن زميلتها في اللجنة، وردّت بقوة على أحد المنتقدين، وكتبت عبر حسابها في تويتر: "اعذر مروري تغريدة مستفزة وغير لائقة..هي إنسانة عفوية وتحترم جمهورها وإلا كانت دخّنت ع الهواء مباشرة".

وفي تغريدة ثانية كتبت احلام، ان الناس تتصيد دون ان يحترموا خصوصيات الآخرين، رغم ان الكثير من النجوم يدخنون، واصالة لم ترتكب خطأ عظيم، وختمت منشورها بالقول: "لها كل المحبه والتقدير أصالة صارت بنتنا وما نرضى فيها".

يذكر ان رواد مواقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو من كواليس برنامج سعودي ايدول، وظهرت احلام وهي ترقص بفرح بجانب زملائها، وكانت أصالة تدخن وتنفث دخانا كثيفا، لتتعرض بعدها لحملة هجوم واسعة، اذ كانت قد وعدت جمهورها منذ عام 2017 بالإقلاع عن التدخين، الا انها لم تفي بوعدها.

وبدورها اعتذرت أصالة عن الفيديو الذي أثار الضجة، واكدت ان وقت التصوير كان طويلا وأخذت السيجارة من فتاة كانت هناك، وكان يجب الا تفعل ذلك امام الجميع، كما شكرت احلام على دفاعها عنها.