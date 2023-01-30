اتفرج- انت الان تتابع خبر مطرب مصري مشهور في العناية المركزة .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفادت وزسائل اعلام مصرية بأن المطرب نادر أبو الليف تعرض لوعكة صحية مفاجئة وجرى نقله إلى غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات بمنطقة الدقي في جمهورية مصر العربية.



وبحسب صحيفة اليوم السابع يعاني المطرب نادر أبو الليف من أزمة في التنفس تسببت في ضعف عضلة القلب نتج عنها أزمة قلبية.



وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبري عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.