اتفرج- انت الان تتابع خبر وفاة فنانة عالمية يهز الوسط الفني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بخبر هز الوسط الفني، توفيت الممثلة الأميركية آني ويرشينغ، بطلة مسلسل "24"، عن عمر ناهز الـ45 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلن الخبر، زوج الراحلة الممثل الكوميدي ستيفان فول، الذي عبر عن حزنه الشديد لفقدانها، وذلك عبر منشور كتبه عبر حسابه على مواقع التواصل، قال فيه: "هناك جرح كبير في عائلتنا اليوم..وداعاً يا صديقتي، أحبك يا عائلتي الصغيرة".

وضجّت مواقع التواصل وصفحات الفنانين بالخبر الحزين، وكتبوا الكثير من الرسائل التي عبروا فيها عن حزنهم لفقدانها، ومن بينهم الممثلة أبيجيل سبنسر زميلتها في مسلسل Timeless، والكاتب الأميركي نيل دراكمان الذي كتب عبر التويتر: "فقدنا فنانة وإنسانة جميلة، قلبي محطم".

يذكر أن، آني ويرشينغ، أصيبت بمرض السرطان عام 2020، ولم يتم الكشف حينها عن نوعه أو المرحلة التي شُخّص فيها، بحسب وسائل اعلام أمريكية.

ويرشينغ نجمة امريكية، متزوّجة من الممثل الكوميدي ستيفان فول، منذ عام 2009، أنجبا خلالها 3 أطفال، هم:

فريدي 12 عاماً، وأوزي 9 أعوام، وآرتشي 4 أعوام.