اتفرج- انت الان تتابع خبر ربيع الأسمر : عندي محل كحول و محافظ على صلاتي و صيامي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في تصريحات غريبة و متناقضة ، اثار الفنان اللبناني ربيع الاسمر ضجة واسعة من خلال تلك التصريحات التي اطلقها خلال حلوله ضيفا مع الاعلامية اللبنانية رابعة الزيات ضمن برنامجها "شو القصة".



وتحدث الاسمر عن امتلاكه محلا تجاريا لبيع الكحول، وقال: "عندي محل لبيع الكحول، بس ما بشرب وبحافظ على صلاتي وصيامي وقراءة القرآن، ورح اترك قريبا الاسترزاق من بيع الخمر، لأنو ما في شي بدوم غير مال الحلال".



واشار إلى وجود العديد من الفرص أمامه التي أتاحت له تعاطي الممنوعات كالشرب والحشيش من قبل فنانين ذوي مستويات عالية، لكنه ابتعد عن ذلك بسبب التزاماته الدينية من خلال العديد من المبررات والحجج.