اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نيكول سابا بجمبسوت جرئ بدون بطانة.. سعره جنن وصدم محبيها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة نيكول سابا بنشر العديد من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعد حضورها حفل ملتقي التميز والإبداع العربي، وحصلت على تكريم فيه.

سعر جمبسوت نيكول سابا

وظهرت نيكول سابا أثناء الحفل وهي ترتدي جمبسوت باللون الأسود بدون بطانة، ومن تصميم اللبناني جان فارس، وهو سعره وصل لـ 3900 دولار أي ما يعادل إلى 117 ألف جنيه مصري، ووضعت مكياج مميز بلمسات بسيطة وخفيفة وتركت شعرها وهو منسدل وراء كتافيها.