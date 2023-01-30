اتفرج- انت الان تتابع خبر سبب وفاة الممثلة اني ويرشينج.. زوجها يكشف عن إصابتها بهذا المرض اللعين والان مع التفاصيل

سبب وفاة الممثلة اني ويرشينج:

رياض - احمد صلاح - سادت حالة من التساؤل بين عشاق الدراما والأفلام الأجنبية داخل جمهورية مصر والعربية والوطن العربي خلال الساعات الماضية من اليوم الأثنين الموافق 30 يناير 2023، حول سبب وفاة الممثلة اني ويرشينج، بطلة مسلسل 24 الذي تقصت فيه شخصية وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي رينيه ووكر.وأعلن ستيفن فول زوج الممثلة اني ويرشينج عن وافتها عن عمر يناهز الـ45 عاما وذلك عن بيان صحفي جاء فيه هناك فجوة ضخمة في روح العائلة اليوم، لكنها تركت لنا الأدوات اللازمة لملئ هذا الفراغ.

وأوضح فول أن سبب وفاة الممثلة التي خطفت أنظار الكثي من الجمهور على مدار الفترة الطويلة الماضية هو مرض السرطان، حيث أنها خاضت معركة شرسة مع هذا المرض اللعين لمدة عامين كاملين