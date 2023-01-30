اتفرج- انت الان تتابع خبر عاجل.. تطورات الحالة الصحية لأبو الليف بعد الازمة القلبية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرض المطرب نادر أبو الليف لوعكة صحية مفاجأة، أدي لاحتجازه بالعناية المركزة بأحد المستشفيات، حيث أُصيب بأزمة قلبية، لكنه حالياً غادر المستشفى وفي المنزل.

نادر أبو الليف

والد أبو الليف ساهم في تأسيس نقابة المهن الموسيقية

كشف المطرب نادر أبو الليف عن تطورات حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية بشكل مفاجئ أسفرت عن احتجازه في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بمنطقة الدقي، حيث كان يعاني من أزمة في التنفس أدي لضعف عضلة القلب وتسبب عنها أزمة قلبية، موضحاً” الحمد لله حالتي تحسنت وغادرت المستشفى، وأنا حالياً في منزلي”، ودعاء عدد كبير من أصدقاء المطرب نادر أبو الليف له عبر حسابتهم على موقع فيسبوك.

نشر نادر أبو الليف عبر صفحته على الفيسبوك منشوراً يوضح فيه أن والده ساهم في تأسيس نقابة المهن الموسيقية، قائلاً “ده أبويا أنور جابر، أقدم عازف رق في الوطن العربي، أبويا اللي خلاني أعشق الفن المحترم الشرقي الأصيل، أبويا اللي رباني وخلاني أكون راجل أتحمل وأواجه واعتمد على نفسي وأتقي ربنا في كل خطواتي، وكل معاملاتي وكل حياتي، ده أبويا الراجل اللي ساهم في تأسيس نقابة المهن الموسيقية، أبويا اللي علمني احترم الكبير، أبويا اللي رباني عيني شبعانا ومقدمش إيدي على الحرام، أبويا اللي رباني على الرضى والتسامح”.

علاقة أبو الليف بالفنانة نانيتا

نفي أبو الليف الأخبار المتداولة عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بالفنانة اللبنانية نانيتا، وأن ما يجمعهم علاقة صداقة، مشيراً “أنا راجل متجوز و مش هتجوز تاني، والفنانة اللبنانية نانيتا صديقة عزيزة وفيه بينا كل خير”.

المطرب أبو الليف

مسرحية فندق الأحلام” مسرح كوم”

أنضم المطرب أبو الليف لأسرة مسرحية فندق الأحلام” مسرح كوم”، حيث يجسد أبو الليف شخصية مطرب بالفندق، والمسرحية من إخراج أحمد كامل، و فكرة مسرح كوم هي نفس فكرة الست كوم عبارة عن حلقات منفصلة على المسرح.

أغنية الراجل الحنين رزق

مؤخراً طرح المطرب أبو الليف وهبة مختار أغنية جديدة باسم “الراجل الحنين رزق” على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات السيد على والحان وتوزيع رامي المصري وطبلة أحمد عيادي وجيتار مصطفى أصلان، والتسجيل تم في استوديو طرب ومكس وماستر هاني محروس.