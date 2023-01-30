اتفرج- انت الان تتابع خبر كانت متوترة.. أول تعليق من ياسمين صبري عن عودتها لطليقها أحمد أبو هشيمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة ياسمين صبري، حقيقة الأنباء التي تداولت مؤخرًا عن عودتها لطليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد ظهورها مرتدية خاتم الزواج في يدها.وقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه ياسمين صبري في لقاء تليفزيوني، وقد ردت على سؤال المراسل حول حقيقة الخاتم الذي ترتديه بأنه نفس خاتم زواجها من أبو هشيمة، لتجيب قائلة: “لا أنا خواتمي كتير الحمد لله، لا ده مش خاتم الجواز ده خاتم…، أنا مش عارفة انت عايز إيه”.

الفيديو من هنا.

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري قد طاردتها شائعات خلال الفترة الماضية، بعودتها إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، خاصة بعد ظهورهما سويًا أكثر من مرة، إحداها في مكان عام خلال تناولهما العشاء، ومرة أخرى خلال حضورهما حفل الفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي.

مسلسل ياسمين صبري

وكان آخر عمل فني قدمته الفنانة ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية” والذي تم عرضه في موسم رمضان 2020.

شارك ياسمين صبري بطولة المسلسل أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، دياب، نهال عنبر، أيتن عامر، أشرف زكي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل.