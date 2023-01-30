البحر الأحمر السينمائي يعلن عن الدورة الثالثة من صندوق البحر الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 08:25 مساءً - يستعدّ صندوق البحر الأحمر لدورة جديدة وثالثة، مع تطلّعات كبيرة تجاه طلبات التقديم ضمن دورة هذا العام؛ يطمح من خلالها تحسين جودة صناعة السينما في المنطقة.

ومع إعلان مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن انطلاق الدورة الثالثة من صندوق البحر الأحمر، يستعدّ الصندوق لاستقبال المشاريع السينمائية من مخرجين من العالم العربي وأفريقيا، أملاً في تشجيع جيل جديد من صانعي الأفلام، ودعمًا للكتّاب والمؤلفين المميزين لتجسيد أعمالهم على الشاشة الكبيرة.

وإذ يلتزم صندوق البحر الأحمر بدعم المشاريع السينمائيّة، فإنه يتطلّع إلى صناعة أكثر ازدهارًا للسينما في ظلّ الدفعة الإيجابية التي يقدّمها لصانعي أفلام العالم العربي وأفريقيا، من خلال استقباله للمشاريع السينمائية في فئة الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك، جنبًا إلى مشاريع المسلسلات.

جدير بالذكر أن صندوق البحر الأحمر يرحّب بدعم المشاريع من جميع أنحاء العالم لصنّاع أفلام من العالم العربي وأفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، يرحّب الصندوق أيضًا بطلبات التقديم من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن دعم للأفلام القصيرة التي تمرّ بمرحلة التطوير أو الإنتاج.