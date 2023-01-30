حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 07:27 مساءً - «اتحاد المبدعين العرب» يُطلق «وسام الإبداع الاقتصادي» من الإمارات

قرر اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة، إطلاق مبادرة «وسام الابداع الاقتصادي»، في الـ 30 من يناير الجاري، على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ، مقراً لانطلاق النسخة الأولى لهذه المبادرة، وذلك تقديراً لدورها الرائد على مستوى العالم لما لها من تاريخ حافل في كافة المبادرات التي تهدف إلى التنمية الإقتصادية ومواجهة احتياجات كافة الشعوب، وهو الأساس الذي وضعه المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ويسير على دربه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما تأتي المبادرة فى إطار توصيات وتوجيه المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالأمم المتحدة لأعضاءه الاستشاريين من منظمات المجتمع المدني كما تهدف المبادرة تسليط الضوء على الفعاليات والأنشطة الاقتصادية و التي من شأنها العمل على سرعة التعافي من جائحة «كوفيد 19».

من جانبه، أكد الدكتور أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين العرب و المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة، أن الاتحاد بصفته عضوا استشاريا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، قام بإطلاق مبادرة «وسام الابداع الاقتصادي» و التي تشمل عدة فعاليات تعمل على تحقيق الدور الذي وجهت به الأمم المتحدة لأعضائها، موضحاُ أنها النسخة الأولى للمبادرة،

وأوضح رئيس اتحادي الإعلاميين العرب و المبدعين العرب، أن المبادرة ستسهم في دفع عجلة التنمية وتشجيع كافة السبل الاقتصادية وإلقاء الضوء كذلك على النماذج الفعالة و التي لها دورا مؤثرا فى مجتمع الاستثمار الإقليمي والدولي، كما ان «الأمم المتحدة» حثت المنظمات الأعضاء على تفعيل هذا الدور وخلق آليات من شأنها إلقاء الضوء على دور الاقتصاديين و المستثمرين على مستوى العالم، وإبراز الآليات المتبعة من قبلهم كنماذج ناجحة وفعالة ودورهم في مواجهة البطالة وتحدي الفقر والبطالة والجوع.

و بدورها أكدت سماح أبو عوف عضو الاتحاد منسق عام المبادرة، أن إعلان الفائزين سيتم خلال مؤتمر سيتم انعقاده بمقر الأمم المتحدة في جنيف، كما سيتم توزيع الجوائز خلال مؤتمر الاستثمار العالمي الذي تنظمه الأمم المتحدة وتستضيفه هذا العام العاصمة أبو ظبي خلال الفترة من 16 الي 20 أكتوبر المقبل، موضحة أن، مجلس اتحاد المبدعين العرب حدد الفئات المشاركة في مبادرة «وسام الإبداع الاقتصادي»، وتشتمل على أفضل وكيل لعامة تجارية عالمية على مستوى الوطن العربي، وأفضل علامة تجارية عربية واعدة، وأفضل شخصية اقتصادية مؤثرة على مستوى الوطن العربي، وكذلك أفضل شخصية اقتصادية مؤثرة على المستوى الوطني

كما أكدت، الدكتورة نرمين سليم أمين عام الاتحاد ومندوبه الدائم بالأمم المتحدة، أن المنافسة العربية فى هذا الشأن شديدة للغاية حيث تتنافس العديد من الدول العربية وروادها الاقتصاديين وأصحاب الشركات و المؤسسات العملاقة للحصول على «وسام الابداع الاقتصادي»، كما أن العدد الأكبر في التنافس سيكون من دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومازال باب التسجيل مفتوحاً حتى نهاية أبريل المقبل و يمكن للراغبين في التنافس التقديم من خلال اللينك التالي :



https://forms.gle/CvrwQSrS9xsYg9ESA