اتفرج- انت الان تتابع خبر بسمة وهبة من باريس: وشوش الناس بقت كئيبة من ضيق الحال.. رجعوني مصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الإعلامية بسمة وهبة، على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل زيارتها الأخيرة للعاصمة الفرنسية باريس.حيث نشرت “بسمة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو من زيارتها لباريس، قالت فيه: “الجو تلاجة، مصر نعمة، إيه البرد ده يا جماعة، أنا بكره البلاد اللي فيها برد، وبعدين كمان البلاد اتغيرت، لا لندن بقت لندن، ولا باريس بقت باريس”.

بسمة وهبة بعد زيارتها لباريس: أنا عايزة أروح بلدنا

وتابعت: “في إيه، إيه ده؟ كل حاجة اتغيرت حتى أخلاقيات الناس بقت أوحش، الفرنساويين صعبين لكنهم اتغيروا بقوا للأوحش، ضيق الحالة الاقتصادية مأثر عليهم مخليهم مش طايقين نفسهم، أنا عايزة أمشي أروح بلدنا”.

الفيديو من هنا.

يُذكر أن الإعلامية بسمة وهبة كانت قد أعلنت إيقاف برنامجها “90 دقيقة” والذي يُذاع على قناة المحور، وذلك استعدادًا لتصوير ‏برنامجها الرمضاني “العرافة وشيخ الحارة”.