اتفرج- انت الان تتابع خبر فريدة سيف النصر عن مهنة التمثيل: ماتعرفوش المعاناة اللي بنشوفها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحدث الفنانة فريدة سيف النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مدى المعاناة التي يقابلها كل من يعمل في مجال التمثيل.حيث كتبت “فريدة” من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قالت فيه: “كل اللي فاكر شغلانتنا سهلة ولما يقابلك عايز يمثل، أولا لابد من الموهبة بجد مش تقليد ثانيا قدرة على تحمل كل صعب اللي بتشوفه عالشاشة ماتعرفش المعاناة اللي تمت لظهوره، فرق من العمل في كل تخصص يقودها المخرج والإخراج وفريقه كله، والإنتاج لازم يسهل وييسر كل الأمور علشان المركب تبحر”.

فريدة سيف النصر عن مشاهد “عملة نادرة”: بنصور في الفريزر

وتابعت: “تعالى بقى لو بتصور صحرا زينا أنسي إنك تقول الدنيا برد، حضراتكم احنا لسه طالعين من الفريزر، منطقة الحزام الأخضر، صقيع، “عملة نادرة” ماندو العدل، مدحت العدل، شكرا”

يُذكر أن مسلسل “عملة نادرة” من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، وهو من بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، كمال أبو رية، جومانا مراد، فريدة سيف النصر، وهو من تأليف مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل.