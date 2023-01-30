دعاء حكم شقيقة محمد رمضان في مسلسل ”العمدة” رمضان المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 06:29 مساءً - تشارك الفنانة الشابة دعاء حكم في بطولة مسلسل "العمدة" للنجم محمد رمضان والذى يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل، وتجسد دعاء خلال أحداث العمل شخصية "صباح" وهى شقيقة "جعفر" الذى يجسد دوره محمد رمضان وتكشف الحلقات علاقتها بزوجات شقيقها والعديد من التطورات بينهن.

مسلسل "العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وشاركت دعاء حكم مؤخراً في بطولة حكاية "روليت" من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" التي تم عرضها على قناتي cbc وcbc دراما ومنصة watch it والحكاية بطولة نضال الشافعي، إنجى شرف، دعاء حكم، أحمد يونس، أحمد باسم وماجد إسكندر ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام، وجسدت دعاء شخصية مهندسة ديكور في السينما وتدخل في علاقة مع نضال الشافعى الذى جسد شخصية مخرج.

وكان آخر أعمال دعاء حكم حكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب" الذى تم عرضه على قناة الحياة في أكتوبر 2021، والحكاية بطولة نضال الشافعى، دنيا عبد العزيز، هشام إسماعيل، أحمد حلاوة، ميمى جمال، أحمد رفعت، عفاف رشاد، ندى بهجت، والأطفال جنا حسام، بينور هلال، محمود هلال، وتأليف ميرنا الفقى وإخراج أحمد صالح.