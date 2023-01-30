اتفرج-انت الان تتابع خبر نادر أبو الليف يكشف تطورات حالته الصحية بعد احتجازه في العناية المركزة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص المطرب الشعبي نادر أبو الليف، على طمأنة جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي على حالته الصحية، بعد نقله إلى أحد المستشفيات واحتجازه في العناية المركزة.وقال “أبو الليف” في تصريحات صحفية، أنه عانى من أزمة قلبية ومرت بسلام، وبدأت حالته في التحسن، لافتًا إلى أنه طلب من الطبيب المعالج إخراجه من العناية المركزة لأنه يفضل استكمال علاجه بالمنزل.

وكان عدد من أصدقاء الفنان نادر أبو الليف، قد كتبوا على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا جاء فيه: “نادر أبو الليف الله يشفيك ويعافيك ويطمنا عليك يا غالي، أرجو الدعاء بالشفاء العاجل”.

أغنية نادر أبو الليف

يُذكر أن المغني نادر أبو الليف، كان قد طرح مؤخرًا على منصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب” أحدث أغانيه بعنوان “الراجل الحنين رزق”، بالاشتراك مع هبة مختار.

أغنية “الراجل الحنين رزق” من كلمات السيد علي وألحان وتوزيع رامي المصري وجيتار مصطفى أصلان.