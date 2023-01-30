اتفرج- انت الان تتابع خبر أول رد فعل من أصالة بعد صورتها بالسيجارة.. وأحلام تتدخل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت المطربة السورية أصالة، على تقديم اعتذارًا للجمهور، بعد تداول صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها وهي تدخن خلال كواليس برنامج اكتشاف المواهب “سعودي أيدول”، وبجانب أعضاء لجنة التحكيم وهم المطربة الإماراتية أحلام، والمطرب العراقي ماجد المهندس، والمطرب السعودي أصيل أبو بكر.حيث نشرت أصالة من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قالت فيها: “كنت رح رد وأعتذر على تصرفي وطبعًا ما كان المفروض اشرب قدام الناس، كان وقت التصوير طويل وأخدت من صديقه موجودة وشربت منّه شوي وللأسف صوّروني، بكرر إعتذاري ورح كون أحرص على صورتي اللي كلنا سوا شكلناها”.

أحلام بعد تداول صورة تدخين أصالة: عيب احترموا خصوصياتها

من جانبها، حرصت المطربة الإماراتية أحلام على التعليق على الهجوم الذي تعرضت له المطربة أصالة، بعد تداول صورتها وهي تدخن.