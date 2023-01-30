التعليم السعودي يصدر اعلان هام ومفاجئ بإغلاق عشرات التخصصات المهمة .. والكشف عن السبب! (تفاصيل)

اتفرج- انت الان تتابع خبر حاطة رجليها جنب الأكل.. هجوم على عبير صبري بعد أحدث ظهور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة عبير صبري، لهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها الأخير بمظهر وصفه الكثير بأنه غير لائق.حيث نشرت “عبير” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة، ظهرت فيها وهي جالسة على طاولة الفطور المطلة على النيل، وقامت بتمديد قدميها فوق الطاولة، وأرفقت مع الصورة التعليق التالي: “فطار مع النيل”.

وقد أبدى بعض المتابعون استيائهم من هذه الصورة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (ماتحطى رجلك فى الاكل احسن