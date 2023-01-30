خالد النبوي يعيد الدراما الدينية بمسلسل ”الإمام الشافعي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 04:27 مساءً - يدخل علينا السباق الرمضاني بمسلسلات جديدة ومتميزة لتعود الدراما الدينية من جديد بمسلسل عن الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة، حيث يستكمل النجم خالد النبوى مسلسل "الإمام الشافعى"، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، والمكون من 15 حلقة، من إخراج ليث حجو، وإنتاج ميديا هب، وكان مخرج العمل قد أشرف على التحضيرات والاستعدادت للعمل المنتظر، والذى يتناول السيرة الذاتية للإمام الشافعى في السنوات الأخيرة من حياته.

وجاءت القائمة الكاملة لمسلسل "الإمام الشافعى" وهى كالتالى: خالد النبوى، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم مع تتابع التصوير.

ويعتبر العمل ملحمة تاريخية عظيمة وهي نوعية الدراما التليفزيونية التي افتقدها الجمهور خلال السنوات الأخيرة، ويحكي العمل عن السيرة الذاتية للإمام الشافعي ويجسده الفنان خالد النبوي، وسيناريو وحوار مريم ناعوم.