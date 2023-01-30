الفنان سامح حسين يحاور الشباب في الاسبوع الاول لإعداد قادة الجامعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 04:27 مساءً - تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، ومن خلال معهد اعداد القادة بحلوان بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب(الإدارة العامة للانشطة والبرامج الجامعية)بوزارة الشباب والرياضة، شارك الفنان سامح حسين بالاسبوع الاول لإعداد قادة الجامعات الاهلية والتكنولوجية كشخصية الاسبوع ضمن مبادرة ( ساند) لتشجيع الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية ، كأحد فعاليات الاسبوع الاول لإعداد قادة الجامعات الاهلية والتكنولوجية بمشاركة ٥٠٠ طالب وطالبة من ٢٠ جامعة اهلية وتكنولوجية في رحاب جامعة الجلالة.

تناول اللقاء ابرز المحطات في المشوار الفني للفنان سامح حسين، وكيف تغلب على الصعوبات التي واجهته، محفزاً الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية، بالإضافة الي إبراز القيم الاصيلة في المجتمع ، مؤكدا على اهمية الجد والعمل والايمان بالرسالة داعيا للتفاؤل واستثمار طاقات الشباب لغد افضل .

تجدر الاشارة الي اهتمام وزير الشباب والرياضة بتوسيع مبادرة "ساند" بالتعاون مع الجهات الشريكة وخاصة الكيانات الشبابية بمختلف المحافظات وفق أجندة وجدول زمني يتم متابعته بصورة دورية لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وأيضاً الاهتمام البالغ من قِبل سيادته، بالمبادرات والبرامج والمشروعات المتعلقة المرتبطة بتأهيل الشباب وتمكينهم وتحفيزهم على مواجهة المتغيرات المجتمعية، والتي شهدت نمواً متزايداً خلال الفترة الماضية، وخاصة بين شريحة الشباب.