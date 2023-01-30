11 فبراير .. مسار إجبارى تحيي حفلا غنائيا بـ أوبرا الإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 01:27 مساءً - يستعد فريق مسار إجبارى لاحياء حفل عيد الحب بـ اوبرا إسكندرية يوم ١١ فبراير المقبل فى تمام الثامنة مساء ، وتم طرح تذاكر الحفل بسعر ٤١٠ جنيهات.

حفل مسار إجباري فى المريلاند

كما يحيي فريق مسار إجباري حفلا غنائيا يوم الجمعة 3 فبراير المقبل بحديقة الميرلاند.

وروّج الحساب الرسمى لفريق مسار إجبارى عبر تطبيق انستجرام للحفل معلقًا:"أهلا بكم في محطات مسار إجباري لأول مرة تنظم مسار إجباري سلسلة حفلاتها تحت اسم "محطات مسار إجباري".

وأضاف: "ندعوكم لحضور أكبر وأطول حفلة لمسار إجباري المحطة الأولي - القاهرة في الميرلاند بارك - مصر الجديدة الجمعة 3 فبراير 2023 .. يبدأ الدخول في الثالثة عصرا يبدأ الحفل في الثامنة مساء استعدوا لحفلة مختلفة مع مسار إجباري !

التذاكر متاحة قريبا علي تاكيتس مول ! سعر التذكرة: 350 جنيهًا و 550 جنيهًا".

ومسار إجباري تعد من أهم وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.